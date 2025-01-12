News
Washington Co.
WASHINGTON COUNTY ELECTION BOARD: Board of Education Filing: Mon-Wed, Dec 1-3, 2025
Tom Davis
Primary Election: February 10, 2026
General: April 7, 2026
OFFICE# & TERM FILING DATE CANDIDATE NAME
BARTLESVILLE I-30
Office 7, 3 yr. unexp. term 12/1/25 Kristen Lindblom
Office 4, 4 yr. term 12/1/25 Mandy Johnston
Office 2, 4 yr. term 12/1/25 *Scott A. Bilger
CANEY VALLEY I-18
COPAN I-4
Office 1, 5 yr. term 12/1/25 *Tasha M. Hollopeter
Office 1, 5 yr. term 12/2/25 David Weatherspoon
DEWEY I-7
Office 1, 5 yr. term 12/1/25 Chance Cleveland
TRI-COUNTY TECH #1
Zone 3, 5 yr. term 12/1/25 *Chad Ellis
* INCUMBENT
