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Election Results

Posted: Jun 16, 2026 6:00 PMUpdated: Jun 16, 2026 7:04 PM

Election Results 6/16

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Evan Fahrbach

FOR WASHINGTON COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Chris Standridge

417

40%

5 of 26

Steve Campbell Incumbent

713

60%

 

FOR ASSOCIATE DISTRICT JUDGE NOWATA

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Linda Branstetter

96

35%

0 of 12

Tanayia Hubler 

47

17%

James Pfeffer

130

48%

 

FOR NOWATA COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Chris Clouse

130

63%

0 of 12

Arthur Devon Friddle

76

37%

 

FOR NOWATA COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 1 - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

John David Hultz

57

54%

0 of 4

Paul Crupper

32

30%

Elizabeth Pravel

16

15%

 

FOR OSAGE COUNTY TREASURER - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Shawna Myers

273

31%

5 of 28

Bridget West

617

69%

 

FOR OSAGE COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 3 - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Chad Ray

156

74%

2 of 10

Charlie Cartwright

56

26%

 

FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 10

  

Republican

  

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JUDD STROM Incumbent

681

49%

6 of 28

JAKE BAIR        

644

47%

CUEN FUNDERBURKE

42

3%

 

FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 11

  

Republican

  

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JOHN B. KANE Incumbent

2,859

71%

13 of 18

WENDI STEARMAN

1,165

29%

 

                     

FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 37

Republican

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JEREMY SACKET

171

38%

0 of 22

SPENCER GRACE

277

62%

 

 

FOR STATE SENATOR DISTRICT 10

  

Republican

  

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JADAN TERRAZAS

853

46%

8 of 49

BILL COLEMAN

1,010

54%

 


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