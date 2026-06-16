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Election Results
Posted: Jun 16, 2026 6:00 PMUpdated: Jun 16, 2026 7:04 PM
Election Results 6/16
FOR WASHINGTON COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Chris Standridge
|
417
|
40%
|
5 of 26
|
Steve Campbell Incumbent
|
713
|
60%
FOR ASSOCIATE DISTRICT JUDGE NOWATA
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Linda Branstetter
|
96
|
35%
|
0 of 12
|
Tanayia Hubler
|
47
|
17%
|
James Pfeffer
|
130
|
48%
FOR NOWATA COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Chris Clouse
|
130
|
63%
|
0 of 12
|
Arthur Devon Friddle
|
76
|
37%
FOR NOWATA COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 1 - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
John David Hultz
|
57
|
54%
|
0 of 4
|
Paul Crupper
|
32
|
30%
|
Elizabeth Pravel
|
16
|
15%
FOR OSAGE COUNTY TREASURER - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Shawna Myers
|
273
|
31%
|
5 of 28
|
Bridget West
|
617
|
69%
FOR OSAGE COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 3 - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Chad Ray
|
156
|
74%
|
2 of 10
|
Charlie Cartwright
|
56
|
26%
|
FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 10
|
Republican
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
JUDD STROM Incumbent
|
681
|
49%
|
6 of 28
|
JAKE BAIR
|
644
|
47%
|
CUEN FUNDERBURKE
|
42
|
3%
|
FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 11
|
Republican
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
JOHN B. KANE Incumbent
|
2,859
|
71%
|
13 of 18
|
WENDI STEARMAN
|
1,165
|
29%
|
FOR STATE SENATOR DISTRICT 10
|
Republican
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
JADAN TERRAZAS
|
853
|
46%
|
8 of 49
|
BILL COLEMAN
|
1,010
|
54%
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