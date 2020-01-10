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Posted: Jan 10, 2020 10:11 AMUpdated: Jan 10, 2020 10:11 AM

Tornado Watch Til 6 p.m.

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Tom Davis

The National Weather Service has issued a Tornado Watch until 6pm for the counties of:



ADAIR                ATOKA               BRYAN
CARTER               CHEROKEE            CHOCTAW
CLEVELAND            COAL                CRAIG
CREEK                DELAWARE            GARVIN
HASKELL              HUGHES              JOHNSTON
LATIMER              LE FLORE            LINCOLN
LOGAN                LOVE                MARSHALL
MAYES                MCCLAIN             MCINTOSH
MURRAY               MUSKOGEE            NOWATA
OKFUSKEE             OKLAHOMA            OKMULGEE
OSAGE                OTTAWA              PAWNEE
PAYNE                PITTSBURG           PONTOTOC
POTTAWATOMIE         PUSHMATAHA          ROGERS
SEMINOLE             SEQUOYAH            TULSA
WAGONER              WASHINGTON

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