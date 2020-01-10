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Posted: Jan 10, 2020 10:11 AMUpdated: Jan 10, 2020 10:11 AM
Tornado Watch Til 6 p.m.
Tom Davis
The National Weather Service has issued a Tornado Watch until 6pm for the counties of:
ADAIR ATOKA BRYAN CARTER CHEROKEE CHOCTAW CLEVELAND COAL CRAIG CREEK DELAWARE GARVIN HASKELL HUGHES JOHNSTON LATIMER LE FLORE LINCOLN LOGAN LOVE MARSHALL MAYES MCCLAIN MCINTOSH MURRAY MUSKOGEE NOWATA OKFUSKEE OKLAHOMA OKMULGEE OSAGE OTTAWA PAWNEE PAYNE PITTSBURG PONTOTOC POTTAWATOMIE PUSHMATAHA ROGERS SEMINOLE SEQUOYAH TULSA WAGONER WASHINGTON
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